النائب عن صادقون ثامر ذيبان : تصريحات مستشار الكاظمي تدخل سافر بعمل البرلمان

عبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، الخميس، عن استغرابه ازاء التصريحات التي صدرت من مستشار رئيس الوزراء هشام داود، عادا اياها تدخلا سافرا بعمل السلطة التشريعية.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “تصريحات المستشار هشام داود خاطئة وغير دقيقة وفيها تجني على مجلس النواب والمرجعية الدينية”.

وأضاف أن “التصريحات التي ادلى بها داود تفتقر للمهنية وعدم الدراية وتمثل تجاوزا على السلطة التشريعية ولايحق له أن يدلي بتصريحات ليس من اختصاصه”، مبينا ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الأجنبية من العراق ملزم لحكومة المستشار هشام دواد”.

وكان رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي طالب في وقت سابق من اليوم الخميس، بمحاسبة مستشار رئيس الوزراء هشام داود واقالته من منصبه فورا بسبب استهانته بمجلس النواب واعتبار قراراته غير ملزمة وغير وطنية خصوصا بالنسبة لإخراج القوات الأجنبية من العراق.