الاتحاد: قطوعات رواتب الموظفين يتحمله حزب بارزاني

اكد عضو مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور، الخميس، ان قطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتحمله حكومة الاقليم وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال أنور في تصريح صحفي إن “حكومة إقليم كردستان العراق تتحمل الجزء الاكبر من استقطاعات رواتب الموظفين لكونهم الاغلبية في الحكومة، فضلا عن إدارة حزب البارزاني للمناصب الحيوية”.

وأضاف، ان “اموال المنافذ والضرائب والنفط تعود الى خزينة الحكومة في الاقليم دون صرف رواتب جميع الموظفين وهذا اجحاف واضح بحق الموظفين”.