تدمير وكر وثلاثة انفاق لـ"داعش" الارهابي في كركوك

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، تدمير ثلاثة انفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان قوة من اللواء ٤٥ تمكن من تدمير وكر وثلاثة انفاق في وادي حشيشه بكركوك.

واضاف ان القوة الامنية عثرت ايضا على اربع عبوات ناسفة على شكل صفائح، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

وقد اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، 24 اغسطس، عن العثور على نفق داخل منزل مهجور يعود لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.