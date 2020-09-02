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عضو بالصحة النيابية يتهم وزارة التربية بإصدار توصيات "كارثية"


اتهم عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، الأربعاء، بإصدار توصيات وصفها بـ"الكارثية"، مشيراً إلى أن التعايش مع فيروس كورونا سيقود العراق إلى "منحدرات خطيرة".

وقال الموسوي في بيان ، إن "مخرجات الاجتماع الاخير لوزارة التربية غير موفقة، كونها لم تأخذ رأي الجهات الصحية المختصة بمواجهة كورونا فيروس"،

مبدياً استغرابه من "التوصيات التي تتحدث احدى بنودها عن التعايش مع هذا الوباء المميت، كون هذه القضية ليست من اختصاص الوزارة للحديث بهذه الصورة حيث ان الجهات المختصة لمتابعة هذه القضية لم تعلن عن التعايش مع الفيروس، فكيف لوزارة التربية ومختصيها التربويين ان تخرج بمثل هكذا توصيات كارثية قد تقود البلاد الى منحدرات خطيرة".

وأضاف الموسوي أن "البت بهذه القضية يعود ل‍وزارة الصحة فضلا عن تقارير وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO والموقف الوبائي والتلقيحي ومتغيراته الانية وعليه لا يمكن لوزارة التربية اتخاذ قرار بامر ليس من اختصاصها خصوصا في ظل معاناة مدارس الطلبة من دوام ثلاثي في الكثير من المدارس وافتقار اغلب صفوف الطلبة الى وسائل التدفئة او حتى ابسط وسائل حماية الطلبة من البرد القارس مثل زجاج الشبابيك في بعض الاحيان".

 

وكانت وزارة التربية أصدرت، أمس الثلاثاء، توصيات بشأن العام الدراسي للعام المقبل، أهمها التعايش مع فيروس كورونا.

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