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موجة استقالات في قناة "دجلة" المسيئة لمشاعر المسلمين


قدم مدير وعدد من العاملين في قناة دجلة الفضائية التي اساءت الى مشاعر المسلمين من خلال عرض البرامج غير اللائقة في فترة احزان العراقيين في محرم الحرام.

فقد انضم مدير قناة دجلة في بغداد محمد العبيدي لقافلة المستقيلين من القناة، ونشر العبيدي استقالته عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

موجة استقالات في قناة "دجلة" المسيئة لمشاعر المسلمين

كما قدم الإعلامي ليث الجزائري مقدم برامج سياسية قي قناة دجلة استقالته وقال في بيان استقالته : بعيدا عن المزايدات والخوض في غمار ماحدث ويحدث … أعلن إستقالتي من قناة دجلة الفضائية كمقدم برامج سياسية .

مع التقدير لكل من عملت معهم طيلة الاشهر الاربع الفائتة دون أي تدخل في عملي وهي نقطة تحسب لهم .

واعرب عن تمنيه ان لايكون جزءاً من أي صراعٍ ينتج عنه انقساماً مجتمعياً أكثر مما هو منقسم ليستثمره الأعم الأغلب ويصل بين المتحالفين المتخالفين ،

واضاف بقوله: دجلة ( طرب ) التي لا أعمل بها اخطأت وأعتذرت عما قامت به والذي لم يرق لنا كشخص وللملايين من المحبين ، بقبال هذا الخطأ أتمنى أن نتحلى ونسير على نهج الامام الحسين عليه السلام ومتبنيات ثورته الأصلاحية بالافعال لا بالأقوال.

موجة استقالات في قناة "دجلة" المسيئة لمشاعر المسلمين

وكان الاعلامي الرياضي احمد الغزالي قد اعلن في وقت سابق من يوم الاحد استقالته الى قناة دجلة الفضائية بعد موجة الاستياء على القناة التي مست مشاعر المسلمين بذكرى عاشوراء .

وقال الغزالي في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي في "فيس بوك" "استنكاراً لموقف قناة دجلة تجاه القضية الحسينية، اعلن استقالتي كمسؤول للقسم الرياضي ومراسلاً في النجف الاشرف، لينتهي اليوم مشواري الذي بدأ عام 2017.

موجة استقالات في قناة "دجلة" المسيئة لمشاعر المسلمين

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