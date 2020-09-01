اهمها التعايش مع "كورونا".. التربية تصدر توصيات بشأن العام الدراسي

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، توصيات بشأن العام الدراسي للعام المقبل، أهمها التعايش مع فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ان "اللجنة المشكلة لإعداد (الفقرة الثانية) حول رؤيةٍ متقدمة للعام الدراسي القادم عقدت، برئاسة مستشار الوزارة علي الزبيدي ، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من المديريات منها الاشراف والمناهج والتقويم والامتحانات والتعليم العام والتخطيط التربوي والتطوير المؤسسي ، بغية اعداد رؤيةٍ متقدمةٍ للعام الدراسي 2020 - 2021 في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضه جائحة "كورونا" .

وأضافت أن "الاجتماع خرج بعدة توصيات اهمها .. التعايش مع جائحة "كورونا" واخذ الاجراءات الصحية ، فضلاً عن تطبيق التباعد الاجتماعي للتلميذ والطالب وعدم الاكتظاظ في الصف الواحد وترك مسافة مناسبة ، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف بـ15 تلميذ وطالب فقط وتكون الحصة الواحدة 30 دقيقة حسب مقررات خلية الازمة الصحية ، وكذلك كيفيه تنظيم الدوام والاشراف عليه ، هذا وسيتم عرض هذه التوصيات على معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي بغية المصادقة عليها".

وأوضحت الوزارة، أن "الاجتماع (الخامس) للجنة تناول ايضا الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية وعملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت عام 2019 - 2020 ، ويلزم اخذ المواد التي تركت بالسنة السابقة في العام القادم مع التدريس والامتحان بها ، اضافةً الى وضع المناهج وتكييفها مع الدراسة الالكترونية والصفية".