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انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في ” وادي جنت” في ديالى


أعلن القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش  الارهابي في وادي جنت شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي ،ان” قطعات لواء 110 في الحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية من محوريين في تعقب خلايا داعش الارهابي في وادي جنت باتجاه امام ويس 70كم شمال شرق بعقوبة”.

واضاف التميمي،ان” العملية اسفرت في ساعاتها الاولى عن ضبط مضافات داعشية تضم عبوات ناسفة تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي دون اي اضرار مؤكدا بان العملية مستمرة حتى الان في تحقيق الاهداف المرسومة لها”.

وينتشر لواء 110 في الحشد الشعبي في مناطق مترامية من خانقين واطراف السعدية وهو قوة قتالية مهمة في ديالى.

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