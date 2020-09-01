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محلل سياسي يحذر من تطبيع بعض الأطراف السياسية العراقية مع الكيان الصهيوني بدعم خليجي


حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من تحركات سياسية عراقية لبعض الأطراف الموالية لاميركا والخليج بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا الى ان الامارات والسعودية تقدم الدعم لبعض الأطراف من اجل جر العراق نحو التطبيع.

وقال البياتي في حديث صحفي ان “خطوة التطبيع من قبل بعض الشخصيات السياسية الموالية لاميركا والخليج غير مستبعدة خاصة بعد ان فتحت الامارات الباب على مصراعيه للكيان الصهيوني”.

وأضاف ان “بعض الأطراف تحصل على الدعم من السعودية والامارات وتقف الى جانب السياسية الأميركية في العراق، ولم يبق غير إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وحذر البياتي من “تحركات بعض الأطراف السياسية خاصة مع قرب الانتخابات للحصول على الدعم من الدول المذكورة، وكذلك دعم الكيان الصهيوني من اجل تنفيذ اجندات ترامب ونتنياهو في جر العراق نحو التطبيع على غرار الامارات”. 

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