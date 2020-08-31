الأسدي: الناصرية تعيش حالة “اللانظام” والمتظاهرون لا يمثلونها

رأى رئيس كتلة السند النيابية أحمد الأسدي، أن ما يجري في محافظة ذي قار هو “اللانظام” وذلك تعليقا على الاحداث التي شهدتها مؤخرا، وفيما أكد أن المتظاهرين لا يمثلون كل المحافظة.

وقال الاسدي في حوار صحفي، إن “ما يجري في مدينة الناصرية هو حالة (اللانظام)”، مشددا على ضرورة أن “يتم تطبيق القانون على الجميع لإعادة الأمن والاستقرار”.

وأضاف، أن “المتظاهرين في محافظة ذي قار بغض النظر عن السلميين وغير السلميين فهم لا يمثلون كل المحافظة البالغ عدد سكانها مليونا نسمة”.

وأشار الاسدي إلى أنه “جرى حديث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة تنظيف التظاهرات”، معتبرا أن “خيم التظاهرات أصبحت عامل مساعد على أضعاف الدولة”.