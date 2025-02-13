كركوك.. اعتقال سائق وزير التربية في "داعش" الارهابي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الإطاحة بإرهابي يعمل بصفة سائق وزير التربية لعصابات داعش الارهابية في كركوك.

وقالت المديرية في بيان انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز وإستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في منطقة الصيادة التابعة لمحافظة كركوك".

وبينت، أن الإرهابي كان "يشغل عدة مناصب في التنظيم سابقاً ومنها ( سائق وزير التربية لعصابات الارهاب وبعدها سائق وزير الزراعة ومسؤول في ديوان الجُند ومقاتل في السيطرات ضمن مايسمى ولاية كركوك ) ، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".