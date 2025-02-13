رئيسا وزراء العراق والتشيك يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة

رعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره التشيكي بيتر فيالا، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم في مجالات عدة، وذلك في إطار زيارة السوداني الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث أفاد بيان للمكتب الإعلامي السوداني، فقد تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

كما شهدت المراسم توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كل من العراق والتشيك، بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين اتحادي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، كما تم توقيع خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.