ابناءها ينتمون لـ"داعش" الارهابي .. القبض على امرأة تحرض ضد القضاء والأمن بالموصل

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن توقيف امرأة ملقبة بـ"أم القيرة"، بعد أن تم عرضها أمام قاضي التحقيق وفق المادة 202 من قانون العقوبات.

وقال المصدر إن المتهمة "اعترفت بتورطها في التحريض ضد القضاء والقوات الأمنية، حيث قامت بالاتفاق مع إحدى النساء الهاربات حالياً لتصوير مقطع فيديو يظهرها وهي تطلق هتافات تحريضية، بهدف بثها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار المصدر إلى أن "الفيديو تم تصويره خلال الزخم الحاصل أمام رئاسة محكمة استئناف نينوى، حيث كان عدد من عوائل المحكومين يتواجدون لاستكمال إجراءات العفو العام".

وأضاف أن المتهمة "كانت تحاول إثارة الفتنة بين المتجمهرين من عوائل المحكومين والقوات الأمنية، في مسعى منها للضغط على المحاكم لتنفيذ قرارات العفو على غير المشمولين به".

وأوضح أن "المتهمة أساءت لأهالي الموصل، حيث صرحت بأنهم يفتقدون الغيرة، مقارنة بأهالي الفلوجة، وهو ما يعتبر محاولة لزرع التفرقة وتعكير السلم الاجتماعي".

وبحسب المصدر، فإن "التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهمة بارتباطها بفكر تنظيم داعش، حيث كشفت أن أولادها الخمسة ينتمون للتنظيم وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن، كما اعترفت بتورط زوجها الراحل، خالد أحمد الحمداني، في نشاطات إرهابية".