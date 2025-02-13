وزارة العدل تتخذ اجراءات مشددة لحماية عقارات المسيحيين

اكدت وزارة العدل، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات مشددة لحماية عقارات المسيحيين، فيما أشارت الى خضوع عملية البيع لرقابة صارمة، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن "دوائر العدل تهتم بعقارات الأقليات، لا سيما عقارات المواطنين المسيحيين، لضمان حمايتها من التلاعب أو التزوير".

وأوضح، أن "أي معاملة تتعلق بعقارات المسيحيين تخضع لإجراءات دقيقة، حيث تتم مفاتحة ديوان الوقف المسيحي، الذي يتولى بدوره التواصل مع صاحب العقار للتحقق من صحة البيع، سواء كان ذلك أصالة أو وكالة، بالإضافة إلى تسلم مبلغ البيع ومراجعة جميع المستمسكات ذات الصلة".

كما لفت إلى أن "عملية البيع لا تستكمل إلا بعد ورود كتاب سري من ديوان الوقف المسيحي بالموافقة، لتتم بعدها إحالة المعاملة إلى الدائرة الفرعية، التي تقوم بدورها بمفاتحة دائرة الأحوال المدنية للتأكد من صحة المستمسكات، والوكالة، والباركود".

واضاف اللعيبي، إلى أن "الوكالة يجب أن تكون صادرة لأحد أقارب البائع المسيحي أو لمحام معتمد، وذلك لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تزوير".