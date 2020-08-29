الحشد يكشف سبب الخروقات في 3 محافظات ويؤكد: حان وقت حسم المعركة

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن اسباب الخروقات الامنية في 3 محافظات متجاورة في البلاد.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” كركوك وصلاح الدين وديالى تعرضت في الايام الماضية الى تكرار مسلسل الخروقات الامنية التي اودت بحياة عناصر امنية واخرى مدنية في مشهد يؤكد مدى حقد داعش الارهابية واجرامه بحق الابرياء ومحاولاته المتكررة لزعزعة الاستقرار الامني”.

واضاف الحسيني،ان” هناك حقيقة مهمة يجب ان يدركها الراي العام ان داعش الارهابي لايقوم باي هجمات الا بتعد تلقيه دعم خارجي لفلوله الهاربة والمختبئة في جحور تحت الارض مؤكدا بان التنظيم ينشط في منطقة حوض المطيبيجة التي تنطلق منها اغلب هجمات داعش صوب ديالى وصلاح الدين وكركوك”.

واشار الحسيني الى ان” بقاء المطيبيجة دون مسك قوي تعني استمرار داعش في جرائمه مؤكدا بان التنظيم يتسلل الى القرى الامنة لاستهدافها ثم يهرب صوب جحوره ومضافاته مبينا ضرورة حسم معركة المطيبيجة وانهاء اي وجود لخلايا داعش الارهابي وكشف اساليب وصول الامدادات والدعم للتنظيم سواء اكانت من خلال محاور خارجية او داخلية”.

وشهدت ديالى وكركوك وصلاح الدين في الايام الماضية تكرار لمسلسل الخروقات الامنية التي تسبب في سقود ضحايا في القوات الامنية والمدنيين