إغلاق أخطر المنافذ الحدودية مع سوريا وتعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق

أكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية نجحت في إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا، في خطوة هامة لتعزيز الأمن في المنطقة، حيث أوضح الدليمي في بيانه، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة لتعزيز الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة على الحدود، مشيرا إلى أن "الأحزمة الأمنية أصبحت الآن أكثر قوة وتنظيما لحماية المنطقة من التهديدات الأمنية المختلفة"، مبينا، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استقرار وأمن القضاء والمناطق المحيطة به.

وفي ذات الصدد، كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، عن صدور أوامر قبض دولية بحق تجار المخدرات. كما أوضحت، أنها استخدمت أساليب حديثة تمكنها من القبض على المتورطين خلال 24 ساعة، مؤكدة أن العام الحالي سيكون أشد قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.