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في اول كسر لحاجز منذ ثلاثة قرون .. بايدن يختار امرأة ملونة لمنصب نائب الرئيس


اختار المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية ومنافس ترامب الرئيسي جو بايدن السيناتورة كمالا هاريس الابنة الأمريكية لمهاجرين جامايكيين وهنود لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني المقبل.

ونقل موقع روستوري في تقرير انه في حال فوز بايدن بالرئاسة الامريكية فستكون هاريس اول امرأة تكسر الحواجز التي تعود إلى ثلاثة قرون لتصبح اول نائبة رئيس للولايات المتحدة واول نائبة رئيس سوداء” .

واضاف أنه ” قبل ان يتم اختيار كمالا هاريس لمنصب نائب بايدن ، كانت منافسته على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة. هي واحدة من العديد من النساء الأميركيات السود اللواتي سعين للحصول على أعلى منصب في البلاد على الرغم من الصعاب الكبيرة”.

وتابع أن ” الامريكيين من اصل افريقي والاعراق الملونة عانوا الكثير من العقبات أمام السلطة السياسية في الولايات المتحدة ، من بينها العبودية والعنصرية والحرمان من الحقوق، فيما لم تتمكن النساء السود من التصويت في الجنوب الامريكي حتى ستينيات القرن الماضي “.

وواصل التقرير أن ” كمالا هاريس هي ديمقراطية مسجلة شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا ولاحقًا أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية لكن تاريخياً ، ترشحت معظم المرشحات للرئاسة من السود كمستقلات، كما تنحدر ايضا من اصل مما يجعل اختيارها أولًا ذا مغزى للمجتمعات الملونة في الولايات المتحدة “.

وبحسب ما ورد اقترح حلفاء بايدن أنه لن يخدم إلا فترة ولاية واحدة إذا تم انتخابه بسبب عمره – سيكون عمر بايدن 78 في يوم التنصيب لكن حملته تنفي هذا الاحتمال رسميًا. في كلتا الحالتين ، سيكون نائبه في موقع قوي لحملة 2024.

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في اول كسر لحاجز منذ ثلاثة قرون .. بايدن يختار امرأة ملونة لمنصب نائب الرئيس
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