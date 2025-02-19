مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية يبحثان المستجدات السياسية إقليميا ودوليا

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ،أن" الأعرجي، التقى مساء اليوم، وزير الخارجية وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بتطوير علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على موقف العراق الثابت من القضايا والملفات على الساحتين العربية والدولية ، والتشديد على أهمية تعزيز ودعم الدبلوماسية العراقية وبما يخدم مصالح العراق العليا".