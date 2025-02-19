يار الله يناقش مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية تطوير عمل الأندية العسكرية

ناقش رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن تطوير عمل الأندية العسكرية.

وقال بيان لوزارة الدفاع:"أن يار الله ألتقى في مكتبه مساء ،اليوم الأربعاء ، رئيس اللجنة الأولمبية واللاعب الدولي السابق هوار الملا محمد ".

واشاد يار الله وفق البيان ،بعمل اللجنة وسعيها الدائم في تطوير الرياضات الأولمبية واستيعابها للقامات العراقية واللاعبين الدوليين السابقين للاستفادة من خبراتهم ".

وناقش الجانبان بحسب البيان ،تطوير عمل الأندية العسكرية، والاستفادة من المواهب لزجهم في المشاركات المحلية والإقليمية"