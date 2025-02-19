السوداني يؤكد لنظيره اللبناني استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "عبّر السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".

من جانبه، أكد سلام "حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".