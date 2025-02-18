رئيس الوزراء اللبناني يخضع للامريكان بمنع العراقيين الدخول الى لبنان للمشاركة في تشييع الشهيد الاقدس السيد حسن نصر الله

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر أكدت أن لبنان، بدأ ينتهج السياسة ذاتها المتبعة مع إيران، تجاه العراق، إذ أن المسافرين القادمين من المدن العراقية إلى لبنان، للمشاركة في تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، سيواجهون تشديداً في المطار.

وبينت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي بطلب من السفارة الأمريكية في بيروت، لمنع وصول وفود شعبية ورسمية عراقية، بذريعة أنهم قد يحملون أموالاً إلى حزب الله، بحسب الصحيفة.

وبحسب معلومات صحيفة الأخبار، فإن رئيس الحكومة "معنّد" و"يرفض أي مقترح للحل، ومصرّ على التزام الطلبات الأميركية وتعليق الرحلات". بل كشفت مصادر مطّلعة أن "لبنان يتجه إلى اتباع السياسة نفسها تجاه العراق، وأن هناك توجّهاً نحو تشديد الإجراءات في المطار على المسافرين القادمين من العراق".

وعلمت "الأخبار" أن السفارة الأميركية في بيروت تصرّ على تمديد منع الرحلات الإيرانية وإخضاع الطيران القادم من العراق لإجراءات خاصة لمنع وصول وفود شعبية ورسمية للمشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله الأحد المقبل. وبحسب المعلومات، طلبت السفارة الأميركية بصورة حازمة ضرورة التزام لبنان بهذه الإجراءات، بذريعة أن الوفود قد تحمل معها أموالاً إلى حزب الله.

وقالت المصادر إن الأميركيين بدأوا يهدّدون لبنان بأنه في حال لم يلتزم بهذه الطلبات فإن واشنطن ستمنع أي مساعدات للبنان.