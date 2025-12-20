بعثة الأمم المتحدة تعلن توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، اليوم السبت، توقيع الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها في بغداد، حيث ذكر بيان للبعثة، أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقعت الوثائق الخاصة بتسليم مجمعها الرئيسي في بغداد إلى حكومة العراق، قبيل انتهاء ولاية البعثة في 31 كانون الثاني".

كذلك أضاف البيان أن "نائب الممثل الخاص للعراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية كلاوديو كوردونى قام بالتوقيع نيابة عن البعثة، وقام وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد بحر العلوم، بالتوقيع نيابة عن حكومة العراق"، لافتا الى أن "هذا الحدث يعد تتويجاً للتعاون الوثيق بين الجانبين على مدى عدة أشهر، ويمثل الانتقال من بعثة يونامي إلى فريق الأمم المتحدة القطري في فصل جديد من الشراكة بين الأمم المتحدة والعراق."