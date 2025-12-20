الشيخ همام حمودي: مجلس الوزراء يجب أن يكون بعيداً عن المحاصصة

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، ضرورة تشكيل مجلس الوزراء بعيداً عن المحاصصة الحزبية والعشائرية، والحرص على أن يكون مقيداً بالبرنامج الحكومي، حيث ذكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في كلمة له خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، إن "مجلس الوزراء يجب أن يتشكل بعيداً عن المحاصصة الحزبية والعشائرية، وأن يكون مقيداً بالبرنامج الحكومي"، وأضاف " نحتاج إلى مجلس وزراء قوي لا مجرد مدراء عامين، بل ميدانيين حاضرين في خدمة الناس".

كذلك أوضح أن "أعضاء مجلس النواب اليوم في اختبار حقيقي أمام شعبهم، ويجب أن يتحلى المجلس بالشجاعة لتلبية مطالب الناس، وفاءً للشهداء والعلماء"، وتابع: "نحن نعيش على عطاء الشهداء، ويقع على عاتقنا إكمال مشروعهم وتحقيق أهدافهم النبيلة"، مشيراً الى أنه "يجب أن يكون هناك تفاهم وتعاون وتكامل بين شعوب المنطقة لمواجهة الهيمنة والعدوان الصهيوني".