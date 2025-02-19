وزارة النقل : إعادة الطائرة (14) للخدمة بعد توقفها لأكثر من عامين

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)،عن نجاح الخطوط الجوية العراقية في إعادة الطائرة B737-800 التي تحمل علامة التسجيل YI-ASK إلى الخدمة من جديد، بعد صيانتها.

وذكر بيان للوزارة، إن "الطائرة إخضعت الى عمليات صيانة شاملة في مقر الشركة، لتكون بذلك الطائرة الرابعة عشرة التي تتم إعادتها للخدمة ضمن خطة الناقل الوطني لاستعادة خدمات الطائرات الجاثمة التي يشرف على تنفيذها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأضاف البيان، انه "جرى إستبدال منظومة الهبوطLanding Gear إستبدال محركان بعد صيانتهما لدى شركة KLM الهولندية، بالإضافة إلى إجراء ملاكات الشركة الهندسية والفنية فحوصات دورية للطائرة من نوع A32، والفحص الثقيل نوع (C4) طبق أعلى معايير السلامة الجوية".

وأوضح البيان، أن "المدة التي مضت على توقف الطائرة بلغت أكثر من عامين، فيما إستغرقت أعمال الصيانة وإعادتها للخدمة قرابة الشهرين من العمل المكثف داخل مركز صيانة الشركة، ومن المقرر أن تدخل الطائرة جدول الرحلات التشغيلية قريباً جداً لتكمل جهود الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية وإستكمال خطتها الرامية إلى إعادة جميع الطائرات الجاثمة إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2025".