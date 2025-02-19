الاعرجي يبحث مع وفد مركز أبحاث ايراني تطوير العلاقات

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع وفد من مركز أبحاث السياسة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتابع لجامعة صنعتي شريف برئاسة سعيد محمد ايماميان، تطوير العلاقات.

وذكرت المستشارية في بيان:" انه جرى خلال اللقاء، بحث تنسيق وتطوير العلاقات بين الكوادر والنخب ومراكز الدراسات في كلا البلدين، في مجال العلاقات الدولية على المستوى الإستراتيجي للخروج برؤى إستراتيجية موحدة".

واتفق الجانبان على عقد سلسلة من الورش والندوات المتبادلة مع الجهات المعنية للوصول إلى الأهداف المشتركة