رئيس هيئة النزاهة: الفساد يعيق تقديم الخدمات ويجب استئصاله

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، (19 شباط 2025)، على ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في المركز وإقليم كردستان في مجال منع الفساد ومُكافحته وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.

وذكر بيان لهيئة النزاهة ان اللامي بحث خلال استقباله (أحمد أنور) رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان، "القضايا المُشتركة بين الطرفين وتعضيد جهود الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل الاضطلاع بمهامّها وواجباتها التي رسمتها القوانين النافذة".

وأشار اللامي، إلى "المخاطر والتحدّيات والآثار الكبيرة التي تتسبَّب بها آفة الفساد وإعاقتها مُؤسَّسات الدولة عن تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين".

وناقش الطرفان وفقاً للبيان "عدَّة مواضيع، منها، التعاون بين الهيئتين في استرداد المطلوبين، وتبادل الرؤى والأفكار فيما يخصُّ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد (2025 -2023)، وأهمية توفير بيئةٍ خاليةٍ من الفساد جاذبةٍ للاستثمار".