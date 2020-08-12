الحشد الشعبي: ساهمنا في اعادة 90% من نازحي 3 محافظات

اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني المساهمة في اعادو 90% من نازحيي 3 محافظات عراقية.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” الحشد الشعبي كان السباق في ملف اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة عقب انتهاء الصفحة العسكرية مع تنظيم داعش الارهابي وساهم في اعادة 90% من نازحيي ديالى وكركوك وصلاح الدين ضمن قواطع المسؤولية “.

واضاف، ان “نظرة الحشد الشعبي ثابتة حيال ملف النازحين وهو يعتبره واجب انساني واخلاقي ووطني في انهاء ماساة اسر كانت ضحية لداعش الارهابي ناهيك عن انه ضرورة امنية لمسك المناطق ومنع ان تتحول القرى والقصبات المحررة ملاذات للتنظيم لتهديد امن بقية المناطق

مؤكدا بان الحشد لم يدعم العودة فحسب بل سعى الى توفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء بل حتى توفير الحراسات الليلية للمزارع لخلق روح الاطمئان للنازحين ودفعهم للعودة”.

واشار الى ان” الحكومة تتحمل مسؤولية بقاء البعض من الاسر النازحة بسبب عدم دفع تعويضات مالية خاصة وان داعش الارهابي دمر الاف المنازل السكنية واضرم النيران بها انتقاما من العوائل بسبب تعاونها مع قوات الحشد الشعبي وبقية القطعات العسكرية الاخرى اثناء التحرير”.

وكان تنظيم داعش الارهابي قام بتدمير واحراق الاف المنازل السكنية في القرى المحررة في ديالى وبقية المحافظات الاخرى لمنع العوائل من العودة اليها.