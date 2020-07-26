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الكشف عن توجه لنقل الملف الأمني بالمحافظات من الجيش إلى الداخلية


كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، السبت، عن توجه لنقل الملف الأمني من قيادات العمليات في الجيش العراقي إلى وزارة الداخلية.

وقال المحنا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إنه "لا يوجد تفكير باستبدال القوة الماسكة، لكنَّ هناك توجه بإحالة الملف الأمني من قيادات العمليات في الجيش العراقي إلى وزارة الداخلية"،

لافتاً إلى أن "هذا الملف يجرى الاستعداد له من خلال العمل المستمر، واللجان المشتركة، والاستعدادات، ورفع الجاهزية، وغيرها من الأعمال إلى أن تتمكن وزارة الداخلية من تسلم الملف الأمني في عموم المحافظات".

وأضاف، أن "عملية مسك الأمن من وزارة الداخلية حالة طبيعية واعتيادية في كل دول العالم، كونها الجهة المسؤولة عن أمن المواطنين"، مبيناً أن "وزير الداخلية وجه بتعزيز دور رجل الشرطة، وفرض هيبته، لكي يكون هناك احترام ونظام، وذلك للحدّ من حالات الاختطاف ومحاربة الجريمة".

وكان مجلس الأمن الوطني قد قرر في وقت سابق نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب الى وزارة الداخلية وشمل القرار محافظات (بابل - النجف الأشرف - الديوانية – واسط – المثنى - ميسان) فيما سيكون القرار مشتركاً بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء المقدسة وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.

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