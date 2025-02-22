لجنة النزاهة النيابية: نتابع معامل الجص الوهمية بالانبار!

صرّحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، بانها تتابع معامل الجص الوهمية في الانبار، مشيرة الى انه تم الوصول الى نتائج إيجابية عرضت امام القضاء. إذ ذكر عضو اللجنة هادي السلامي، "كان هناك اخبار بخصوص وجود معامل جص وهمية، ونحن تابعنا هذا الموضوع بالتنسيق مع لجنة النفط والغاز"، مبينا ان "هذه المعامل موجودة في مختلف انحاء العراق واجري تحقيق في مجموعة من المعامل بمحافظة الانبار وحتى رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة بهذا الخصوص باسم لجنة مكافحة الفساد".

وأوضح ان "اللجنة وصلت الى نتائج ايجابية وعرضت امام القضاء العادل"، لافتا الى ان "هناك تنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي للتمييز بين المعامل المتلكئة والوهمية او الحقيقية".