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رئيس مجلس النواب يطرح 10 مقترحات لدعم ومنع تهجير أهالي فلسطين


قدّم رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، عشرة مقترحات لدعم فلسطين ومنع تهجير أهالي غزة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أكد وقوف العراق عموما ومجلس النواب خصوصا مع الأشقاء في فلسطين وغزة ما قبل السابع من أكتوبر وأثناءها"، مشيرا إلى، أن "العراق ما زال معهم وهم في القلب".

وأوضح أن "المشهداني اقترح خلال كلمته عددا من الآليات لنصرة القضية الفلسطينية منها تشريع البرلمانات العربية لقوانين ترفض تهجير أهل غزة إلى جانب قوانين أخرى تمنح الدعم العاجل للأشقاء".

وتضمنت النقاط المقترحة:

1- إصدار قوانين تشريعية موحدة ترفض بالكلية نقل كل أو جزء من أهل غزة من غزة أو من فلسطين للأردن ومصر أو أي دولة أخرى.

2- إصدار قوانين تفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول والشركات بما فيها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تساهم في استهداف أهل غزة وفلسطين على ما ثبت أخيرا من استعانة أسرائيل بخبرة دول وخبرة شركات ذكاء اصطناعي لتقديم بنوك أهداف لها في الحرب على غزة.

3- تعزيز إصدار برلمانات الدول العربية لتشريعات تسهل تقديم العون العاجل المادي والمعنوي ونحن على أبواب رمضان لغزة وترتيب إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المجاورة وتسهيل خروج الجرحى لعلاجهم بتعاون عربي إسلامي.

4- إنشاء صندوق عربي إسلامي استثماري لدعم إعادة اعمار غزة والضفة والاستثمار فيهما وتعزيز الواحدة الموحدة شاء من شاء وأبى من أبى.

5- توفير البرلمانات العربية منحا عاجلة وآجلة لغزة وعموم الضفة من خلال تقديم تشريعات وقوانين لحكوماتها تلزمها بجمع المنح هذه.

6- العمل البرلماني على تعزيز عمل الأونروا واللجوء للأمم المتحدة لكي ترفض إيقاف عملها كما تقترح أسرائيل.

7- العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي لغزة والضفة من خلال دعم اقتصادي مباشر وغير مباشر يزيل الفقر من مناطق أهلنا ويضمن لهم عيشا كريما.

8- إعفاء السلع المصنوعة في فلسطين والمزروعات من الضرائب والجمارك كليا دعما لإنتاجهم وزراعتهم وحتى صيدهم البحري.

9- تقديم تشريعات موحدة من البرلمانات العربية لتجريم التطبيع الكلي أو الجزئي  دبلوماسيا واجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا مع أسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

10- حث برلمانات الدول الإسلامية على مثل ذلك لاتخاذ موقف واحد موحد لدعم الفلسطينيين في أراضيهم.

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