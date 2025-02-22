رئيس مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية لتشجيع الاستثمار

استقبل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ومدير عام الدائرة القانونية في الهيئة سرى علاء حسين"، حيث أشار بيان للمجلس إلى، أنه "تم بحث إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة".

وأضاف، أن "زيدان أوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية، وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية".