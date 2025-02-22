بغداد وميسان تعلنان تعطيل الدوام يوم غد الاحد

أعلنت محافظة بغداد وكذلك محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، فقد ذكر بيان للمحافظة، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة".

حيث بين ان "ذلك إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".

كما أعلن عضو مجلس ميسان كرار حميد اللامي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، إذ ذكر اللامي، إن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في تشييع السيد الشهيد حسن نصر الله".