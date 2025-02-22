رئيس كتلة الجيل الجديد، تحمل "الحزبين الحاكمين" في كردستان مشكلات الرواتب!

حمّلت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، اليوم السبت، الحزبين الحاكمين في كردستان مسؤولية أي مشاكل تحدث لرواتب الموظفين لأنهما لا يردَّان على كتب وزارة المالية الخاصة بتوطين الرواتب وإرسال البيانات، حيث ذكرت عبد الواحد في منشور لها على منصة "أكس"، "نحمِّل الحزبين الحاكمين في الإقليم مسؤولية أي مشاكل تحدث لرواتب موظفي الإقليم وأي تأخير في توزيعها؛ لأن الحزبين حتى الآن لا يردَّان على الكتب الرسمية لوزارة المالية الاتحادية الخاصة بتوطين رواتب الموظفين وإرسال البيانات، فضلاً عن عدم إرسال الواردات غير النفطية".

وأضافت: "حكومة الإقليم فاقدة الشرعية تتحمَّل المسؤولية كاملةً في الوقت الحالي".