مفوضية حقوق الانسان: ضرب المعلمين والمدرسين بتظاهرة اليوم انتهاك صارخ للعلم

اعتبرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاربعاء، الاعتداء وضرب المتظاهرين من شريحة المعلمين والمدرسين بانه انتهاك صارخ للعلم ولحقوق الأنسان، داعية رئيس الوزراء بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بحفظ حقوق الانسان.

وقالت عضو المفوضية فاتن عبد الواحد في حديث صحفي ان “القوات الامنية وخاصة قوات مكافحة الشغب مطالبة بحفظ النفس وان تكون حماية لا مصدر للقمع للمتظاهرين”.

واضافت ان “ضرب المعلمين والمدرسين بتظاهرة اليوم انتهاك صارخ للعلم واهانة لحقوق الانسان وللشريحة التعليمية ودورهم بالمجتمع”، مشيرة الى ان “مطالبهم وتظاهرتهم حقة وواجب الحكومة تلبيتها لا ان تواجهها بالقمع والاعتداء”.

ودعت عبد الواحد رئيس الوزراء الى “الالتزام بالوعود التي قطعها على نفسه قبل تسنمه المنصب بحفظ حقوق الانسان والتدخل الفوري لا ان تنتهك الحقوق وتهان النساء بحكومته”.

وكانت قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة لشريحة المعلمين والمدرسيين من المحاضرين بخراطيم المياه الساخنة والعصي والهراوات مما ادى الى جرح عدد من المتظاهرين.