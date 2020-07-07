الشيخ جلال الدين الصغير يؤين الشيخ محمد جعفر شمس الدين العاملي "رض"



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

لا حول ولا قوة الا بالله يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تم مساء هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من ذي القعدة ١٤٤١ الموافق ل ٦/ ٧/ ٢٠٢٠ الانتهاء من مراسم دفن الفقيد الكبير استاذنا سماحة الحجة المجاهد الشيخ محمد جعفر شمس الدين العاملي رضوان الله عليه في مقبرتنا بوادي السلام في النجف الاشرف بعد عمر زاد على الواحد والثمانين عاماً، وكانت حياته حافله بالعطاء والبذل امضاها بطلب العلم وتعليمه ونشره، وبخدمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم في العراق ولبنان وبالجهاد والمقاومة، أسأل الله أن ينزله منزل صدق مع أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، وأن يؤمن وحشته في هذه الليلة، ويؤنس غربته، وأن يظلله برداء الشفاعة، ويغمره بلباس الكرامة ويجلله بكساء المغفرة والرحمة بحق محمد واله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين. رحم الله من أهدى له صلاة الوحشة في هذه الليلة والتي تسمى بهدية ليلة الدفن، وطريقتها كالتالي: ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي الى تمام قوله هم فيها خالدون، وفى الثانية الحمد وسورة القدر عشر مرات، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد واله محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. جزاكم الله خير الجزاء جلال الدين علي الصغير.