لجنة الأمن والدفاع: العراق ملزم بحماية ضيوفه من أي تهديدات

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، على أن العراق ملتزم بشكل كامل بحماية ضيوفه من أي تهديدات، إذ أوضحت اللجنة، أن الحديث عن تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بسبب تهديدات أمنية هو بعيد عن الواقع، مبينة، أن العراق لا يمكن أن يسمح لأي جهة بالتعدي على ضيوفه.

كما بيّنت أن تأجيل زيارة الشيباني إلى بغداد يرجع إلى أسباب فنية ودبلوماسية، وليس إلى التهديدات الأمنية كما يتم الترويج له، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف صورة الحكومة داخليا وخارجيا.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الشيباني، تأجلت إلى إشعار آخر، وهو التأجيل الثالث وذلك لأسباب الأمنية.