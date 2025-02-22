تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين شمالي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود إخبار من إحدى المواطنات عن وجود حادث خطف لابنتها بعد استدراجها من قبل أشخاص مجهولين حسب إدعائها، ليتم تشكيل فريق عمل من (فوج طوارئ الرصافة الأول، ودويات نجدة الاعظمية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".
وأضافت "تم متابعة كاميرات المراقبة والتحري وجمع المعلومات، ليتم التوصل إلى أحد المتهمين (صاحب العجلة التي استقلتها الفتاة المخطوفة) والقبض عليه ضمن منطقة البنوك، وأيضا تم تتبع رقم الهاتف وتحديد مكان تواجد (المخطوفة) ضمن منطقة الدلفية"، مشيرة الى أنه "تم مداهمة الدار وتحرير المخطوفة والقبض على (امرأة) متواجدة داخله".
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