تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود إخبار من إحدى المواطنات عن وجود حادث خطف لابنتها بعد استدراجها من قبل أشخاص مجهولين حسب إدعائها، ليتم تشكيل فريق عمل من (فوج طوارئ الرصافة الأول، ودويات نجدة الاعظمية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضافت "تم متابعة كاميرات المراقبة والتحري وجمع المعلومات، ليتم التوصل إلى أحد المتهمين (صاحب العجلة التي استقلتها الفتاة المخطوفة) والقبض عليه ضمن منطقة البنوك، وأيضا تم تتبع رقم الهاتف وتحديد مكان تواجد (المخطوفة) ضمن منطقة الدلفية"، مشيرة الى أنه "تم مداهمة الدار وتحرير المخطوفة والقبض على (امرأة) متواجدة داخله".