هيئة الضمان الاجتماعي تخاطب شركةَ نفط الوسط بعدم صرف اي مستحقات لشركة الهرمِ الدولي الا بموافقتِها!

خاطبت هيئة الضمان الاجتماعي، شركةَ نفط الوسط بعدم صرف اي مستحقات لشركة الهرمِ الدولي الا بموافقتِها، حيث يشاعُ ان شركةَ الهرمِ الدولي تمثلُ واجهةً اقتصاديةً لأحدِ الجهاتِ المتنفذة.

ومحورُ الامرِ يدورُ حولَ حصولِ الشركةِ على عقودِ الـ HR من شركةِ نفطِ الوسط بشكلٍ مباشرٍ من دونِ مناقصة، إثرَ ضغوطاتٍ مورست بشكلٍ مباشرٍ على مديرِ شركةِ نفطِ الوسط. شركة الهرم ظفرت بالعقد بعد ضغوطات على مدير نفط الوسط، حسب تقرير قناة أعدته قناة السومرية.

وبموجبِ هذا العقد فان مسؤوليةَ توزيعِ رواتبِ الموظفينَ المحلييَنَ العاملينَ مع الشركةِ الصينيةِ المشغلةِ لحقلِ النهروان تقعُ على عاتقِ شركةِ الهرمِ الدولي، وعندَ تسربِ قوائمِ رواتبِ الموظفيَن اتضحَ أن اغلبَ الاسماءِ الموجودةِ هم من أبناءِ واقاربِ كبارِ الموظفيَن في نفطِ الوسط.

وفضلاً عن الارقامِ المرعبةِ التي يتقاضونَها كمرتبات ، فليس هناك ما يُثبتُ انخراطَهُم في العملِ والدوام.

ومن المفترضِ أن تقومَ شركةُ الهرمِ بدفعِ الضمانِ الاجتماعي لكلِ موظفٍ عراقي يعملُ في الشركةِ الصينية. ولكنَ واقعَ الحال يثبتُ عكسَ ذلك, إذ ان الشركةَ تتعمدُ عدمَ تسجيلِ الموظفيَن فضلاً عن عدمِ دفعِ الاجورِ الشهريةِ للضمان. وتلكَ المبالغُ بالتأكيد تعودُ الى جيوبِ الجهاتِ المتنفذةِ التي تقفُ وراءَ شركةِ الهرم الدولي، حيث تمتلكُ شركةُ الهرمِ الدولي حساباتٍ مصرفيةً خارجَ العراق, وكلُ تلكَ الحوالاتِ تذهبُ الى تلكَ الحساباتِ الخارجية وهذا يعني أن الشركةَ تخوضُ ايضاً في ملفِ تهريبِ الأموال.