رئيس الوزراء يقرر منح الطبيب "سفير الإنسانية"، وحدة سكنية في بغداد وجوازا دبلوماسيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف المعروف بلقب "سفير الإنسانية"، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة في مساعدة الشعب الفلسطيني أثناء مأساة غزة، إذ أشاد السيد السوداني، بالدور الإنساني المشرف الذي أداه الطبيب أبو رغيف، مشيرا إلى أنه كان مثالا يحتذى به في العطاء والشجاعة.

كما عبر عن فخر العراق بما قدمه أبو رغيف من خدمات إنسانية، معتبرا ذلك تجسيدا للمواقف الأصيلة التي يحملها الشعب العراقي تجاه فلسطين وقضيتها العادلة.

فيما وجّه السوداني بمنح الطبيب وحدة سكنية في وسط بغداد، إضافة إلى جواز دبلوماسي، تكريما له على عطائه الإنساني الاستثنائي.

كذلك، قرر السوداني إطلاق مشروع إنشاء المستشفى العراقي في غزة، وذلك في إطار دعم العراق المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيزا لموقف العراق المبدئي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

بالمقابل، أعرب الطبيب أبو رغيف عن تقديره العميق لاهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس الجهود الكبيرة من الحكومة والشعب العراقي في دعم غزة، وثمن كل المواقف والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.