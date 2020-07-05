الأخبار

مدير دائرة الصحة العامة يدعو لعدم الخشية من ارتفاع الإصابات المسجلة ويكشف 3 اسرار زادت عدد المتعافين


 دعا مدير دائرة الصحة العامة - د. رياض عبد الأمير، المواطنين الى عدم الخشية من الأرقام المعلنة بفيروس كورونا باعتبارها حالات مكتشفة وغير مخفية، فيما كشف 3 اسرار تقف وراء زيادة عدد المتعافين.

وقال عبد الأمير في مقابلة متلفزة  إن "من السابق لأوانه الحديث عن بلوغ العراق مستوى الذروة بعدد الاصابات بفيروس كورونا، نعتقد ان عدد الفحوصات اليومي يحتاج إلى زيادة لأن الحالي متواضع وزيادة الفحوصات ستزيد عدد الحالات المشخصة والمكتشفة في الأيام المقبلة والأمر يحتاج لتقوية القدرات المختبرية وهذا ما نتوقع حدوثه".

وأضاف ان " لا خوف من زيادة عدد الاصابات المكتشفة، الخوف من زيادتها في المجتمع وهو ما نحاول الحد منه، ما نعلنه عن اصابات هي المكتشفة والوصول إليها يعني عزلها عن المخالطة وقطع سلسلة العدوى".

ولفت الى ان " المواطن أصبح واعياً جدا، في حال ظهرت نتيجته موجبة فسيقوم تلقائيا يعزل نفسه ومن يشعرون بأعراض يذهبون للمستشفى لأخذ مسحة ويعزلون انفسهم في انتظار النتيجة".

وعبر عن اعتقاده بأن "الإصابات موجودة في المجتمع بإضعاف المكتشفة والأرقام المعلن عنها" مستدركاً " اقول للمواطنين، من يريد العمل والعودة لحياته يجب عليه أن يلتزم بإجراءات الوقاية".

وكشف عن 3 اسرار وراء زيادة عدد المتعافين في الآونة الأخيرة موضحاً ان "إرتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا يعود اولاً إلى أن غالبيتهم من ذوي الأعراض الخفيفة ولم يشتد بهم المرض وثانياً الى تحسن مستوى الخدمات في المستشفيات وتوفير الأوكسجين بكميات كافية وثالثاً الى تقوية مناعة المرضى بالفيتامينات المقوية التي تعطى لهم في مراكز العزل".

وفيما يتعلق بموعد البدء باعطاء العلاجين الروسي والأميركي للمرضى قال عبد الأمير "ادخلنا علاجي افيفافير وريمدسفير في البروتوكول العلاجي بعد مصادقة الجهة المختصة والأمر بانتظار توفيرهما عبر الاستيراد"، لافتاً في ذات الوقت الى ان " العراق ستكون له حصة جيدة من لقاح أكسفورد البريطاني فور دخوله حيز العمل".

ويسجل العراق منذ الـ 24 من حزيران الماضي، ثالث أعلى زيادة يومية لحالات الإصابة بالوباء في الشرق الأوسط تتجاوز الالفين، بعد السعودية وإيران، حيث تتزايد المخاوف مع امتلاء المستشفيات بالمرضى من عدم قدرتها على استيعات اكثر من 45 الف حالة وهي القدرة الاستيعابية الأعلى في البلاد وفقاً لمسؤولين.

كذلك ازداد معدل الوفيات في البلاد لمستويات غير مسبوقة وبات لا يمر يوما إلا ويتم الإعلان عن أكثر من مئة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد أن كانت لا تتجاوز 20 أو 30 حالة يومياً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدير دائرة الصحة العامة يدعو لعدم الخشية من ارتفاع الإصابات المسجلة ويكشف 3 اسرار زادت عدد المتعافين
وزير الثقافة يعلن تعافيه من فايروس كورونا
العراق يسجل 2125 اصابة بكورونا وشفاء 1940 مصاباً
محافظ بابل يعفي مدراء البلديات في الأقضية والنواحي
الاستخبارات: إحباط عملية تهريب مخدرات من إحدى دول الجوار
صحة النجف تعلن تماثل ٨١ مصابا بفيروس كورونا الشفاء التام
600 اسطوانة.. إيران تسلم البصرة الوجبة الثانية من الاوكسجين السائل
تحالف الفتح: ما حصل أمس بالسفارة الأميركية انتهاك لكل الأعراف الدبلوماسية
اعتقال عائلة "داعشية" في بغداد
ذي قار تسجل اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ ظهور الفايروس في المحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك