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مصدر استخباري : معلومات خطيرة عن ما يسمى بـ “مغيبي الرزازة “.. نسائهم حوامل بالشهر السابع


كشف مصدر استخباري ” الثلاثاء ” ان احد زوجات مايسمى بالمختطفين او المغيبين في محافظة الانبار حامل بشهرها السابع وهي لم تتزوج برجل اخر غيره .

وقال المصدر انه” وبعد تدقيق الهويات التعريفية الرسمية لاحد الذين يطلق عليهم” بمختطفي الرزازة”  تم الوصول الى اهله والتعرف على زوجته ووجدت حامل بشهرها السابع وهي لم تتزوج برجل اخر غيره .

وأضاف انه” وبعد التحقيق والتدقيق وتقاطع جميع الوثائق توصلنا الى ان زوجها غير مختطف وهو حي يرزق ويتردد عليهم بين فترة وأخرى بعيدا عن انظار الجهات الأمنية كونه مسجل ضمن قوائم المختطفين او المغيبين في الرزازة اثناء عمليات تحرير مدينة الفلوجة” .

وأضاف الى انه “وبعد الجهد الاستخباري الدقيق توصل الى ان الزوج المفقود حي يرزق ويتنقل متنكرا مابين صحراء الانبار ومناطقها ويزور اهله بين فترة وأخرى ،مؤكدا ان القوات الأمنية اطلقت حملة للكشف عن زيف تلك الادعاءات التي يستغلها طرف معين من اجل الضغط وتشويه سمعة القوات الأمنية.

وبين المصدر ان الجهات المختصة  شرعت بجمع وتدقيق المعلومات في سجلات الأحوال المدنية ، فضلا عن التحري عن الأشخاص الذين يدعون انهم مغيبون في مناطق سكناهم والوصول الى عوائلهم لانهاء هذا الملف الذي يستغله اخرون للحصول على مكاسب معروفه وتشويه سمعة القوات الأمنية والحشد الشعبي 

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