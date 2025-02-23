التربية النيابية تخاطب وزير التربية بمنح عطلة للمدارس ليوم غد الاثنين بسبب موجة البرد القاسية

بعد مناشدات عديدة من قبل أولياء أمور الطلبة، واطلاعنا على تقرير هيئة الأنواء الجوية والتوقعات لدرجات الحرارة المنخفضة جدًا ؛ أتمنى على جنابكم الموقر منح عطلة رسمية ليوم غد الاثنين للمدارس فقط، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة، خاصة في المدارس التي تفتقر إلى وسائل التدفئة المناسبة.

إن موجة البرد القاسية التي تمر بها عدة محافظات قد تشكل خطرًا على صحة الطلبة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، وبما أن سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة، نرجو منكم النظر بعين الاهتمام إلى هذا المطلب واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت.

مع خالص التقدير والاحترام ..

النائب

د.محمود القيسي

النائب الأول

لرئيس لجنة التربية النيابية