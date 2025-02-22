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يحرمهم من فرصة تاريخية دعوات لإعلان غدا "عطلة رسمية" للمشاركة في التشييع الرمزي للشهيد السيد حسن نصر الله


دعت النائب السابق زينب عارف البصري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إعلان يوم غد الأحد عطلة رسمية لتمكين المواطنين من المشاركة في مراسم التشييع الرمزي للشهيد السيد حسن نصر الله.  

وأوضحت البصري في بيان أن "المئات من المناشدات وصلت إليها، خاصة من طلبة الجامعات والموظفين، للمطالبة بمنحهم عطلة رسمية تسمح لهم بالمشاركة في التشييع الرمزي المركزي في بغداد وباقي المحافظات". 

وأشارت إلى أن "عدم منح العطلة قد يحرم المواطنين من فرصة تاريخية للتعبير عن إيمانهم بالتضحيات التي قدمها الشهيد السيد حسن نصر الله في الدفاع عن العقيدة والدين ومحاربة الاستكبار العالمي".  

وأكدت البصري أن "العراق كان وما زال وسيبقى واحدًا من أعمدة مقاومة الاستكبار العالمي، وأنه من أوائل الدول التي قدمت التضحيات في مواجهة الطغيان". ودعت إلى "ضرورة منح عطلة رسمية لتسهيل مشاركة المواطنين في هذه المراسم التي تعبر عن التضامن مع قضايا المقاومة والعدالة".  

في سياق متصل، شهدت عدة محافظات عراقية، بما في ذلك بغداد وذي قار والديوانية وميسان، تعطيلًا جزئيًا للدوام الرسمي استجابةً لدعوات المشاركة في مراسم التشييع الرمزي.

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يحرمهم من فرصة تاريخية دعوات لإعلان غدا "عطلة رسمية" للمشاركة في التشييع الرمزي للشهيد السيد حسن نصر الله
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