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وزير الدفاع يعلن عن خطة لتوفير أراض لمنتسبي الوزارة في النجف ويؤكد تأمين الحدود


صرّح وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، اليوم الإثنين، بأن الوزارة تعمل على توفير أراض لمنتسبيها في محافظة النجف، مشيرا إلى أن الحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق بشأنها، حيث ذكر في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع محافظ النجف يوسف كناوي، أن "الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، ونحن نتابع هذا الملف بشكل دقيق مع القيادات الأمنية".

وأضاف، أن "الزيارة أيضا تتضمن متابعة مسألة توفير قطع الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع في موقع الجزيرة بالنجف، حيث سيتم عرضها يوم غد على اللجنة المخولة من قبل رئاسة الوزراء بين وزارتي الدفاع والإعمار والإسكان لاتخاذ القرار المناسب بشأن توزيعها".

كما تطرق العباسي، إلى وجود "إشكالية تتعلق بتحديد حدود معسكر الديوك في النجف، مؤكدا أنهم سيعملون ميدانيا لحل هذه الإشكالية بهدف توسيع المدينة". 

فيما أكد العباسي، على أن "الحدود مع دول الجوار مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد أي قلق أمني" فيما يخص الأوضاع الأمنية في البلاد.

بالمقابل، أكد محافظ النجف، يوسف كناوي، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني في المدينة وتفقد القطعات الأمنية"، مشيرا إلى أنهم سيعملون على حل مسألة مدينة النجف الجديدة التي تقع بالقرب من معسكر الديوك.

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