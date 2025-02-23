القبض على محتال يرمي نفسه أمام سيارات المواطنين

القت قوات قيادة شرطة الرصافة القبض على محتال يرمي نفسه امام سيارات المواطنين ، لاخذ مبالغ مالية منهم.

وذكرت القيادة في بيان ، ان معلومات وردت تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال، يقوم احد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة والأدعاء بأنه مصاب، ويتم نقله من قبل صاحب السيارة الى المستشفى وتقوم العصابة بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائريا".

واضافت :" تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة بغداد الرصافة ، وبعد التحري والمتابعة تم الوصول الى احد المتهمين واستدراجه والقبض عليه داخل احد المطاعم ضمن منطقة الاعظمية، وقد دونت اقواله واعترف على عدة حالات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه "