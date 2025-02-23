الأخبار

القبض على محتال يرمي نفسه أمام سيارات المواطنين


 القت قوات قيادة شرطة الرصافة القبض على محتال يرمي نفسه امام سيارات المواطنين ، لاخذ مبالغ مالية منهم.

وذكرت القيادة في بيان ، ان معلومات وردت تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال، يقوم احد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة والأدعاء بأنه مصاب، ويتم نقله من قبل صاحب السيارة الى المستشفى وتقوم العصابة بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائريا".

واضافت :" تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة بغداد الرصافة ، وبعد التحري والمتابعة تم الوصول الى احد المتهمين واستدراجه والقبض عليه داخل احد المطاعم ضمن منطقة الاعظمية، وقد دونت اقواله واعترف على عدة حالات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه "

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على محتال يرمي نفسه أمام سيارات المواطنين
القبض على متهمين اثنين بالسحر والشعوذة في الأنبار
التربية النيابية تخاطب وزير التربية بمنح عطلة للمدارس ليوم غد الاثنين بسبب موجة البرد القاسية
قتيل ومصاب بنزاع عشائري في المثنى
اصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
تعطيل دوام المدارس في كردستان.. حلبجة تنضم للمحافظات المعطلة
بافل طالباني : سنخوض الانتخابات البرلمانية بكتلة كردستانية موحدة
التربية تحسم الجدل: يوم غد الاثنين دوام رسمي لمدارس بغداد
نينوى تعطل دوام المدارس الإثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك