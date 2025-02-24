البرلمان العراقي يرفض التطبيع وتهجير الفلسطينيين

صرّح رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الإثنين، بأن "الأمة العربية" تمر بمرحلة "خطيرة" تواجه خلالها محاولات تصفية قضيتها المركزية، المتمثلة في حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، إذ وأوضح المشهداني في بيان صدر عن مكتبه، أن "استمرار تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة طمسها عبر الترهيب والتهديد، وشن الحروب الظالمة وقتل الأبرياء، وتهجير أصحاب الأرض، هو جريمة دولية لن تمر دون مواجهة".

وأشار المشهداني، إلى أن مشاركة العراق في مؤتمر البرلمان العربي السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم السبت الماضي، كانت تأكيدا لموقف العراق الرافض للتطبيع لإسرائيل، التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الإنسانية في قطاع غزة وتستمر في ارتكاب المزيد منها في الضفة الغربية المحتلة.

كما أضاف المشهداني، أن العراق، بالتعاون مع وفود البرلمانات والمجالس التمثيلية العربية، نجح في تثبيت العديد من المواقف في البيان الختامي للمؤتمر، أبرزها "رفض تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ورفض المساس بالمسجد الأقصى المبارك وجميع الأماكن الدينية"، مؤكدا ضرورة احترام الحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني بغض النظر عن أديانه ومعتقداته.

في حين شدد، على دعم العراق لخطة تحرك برلمانية عربية موحدة تتضمن عدة خطوات لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى "ضرورة بلورة موقف برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، ورفض مقترحات التهجير التي تتبناها بعض الحكومات المدفوعة بأوهام زرعها اللوبي الصهيوني، متجاهلين إرادة الشعوب وقدرتها على الصمود.

كذلك أكد المشهداني، التزام العراق الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقه في أرضه ودولته المستقلة.