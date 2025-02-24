مجلس الخدمة يحدد موعد فتح نظام الكودات لتعيين المشمولين بالمرحلة الثالثة

رجح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، حسم توظيف المتبقين ضمن الدفعة الثانية للأوائل وحملة الشهادات العليا قبل حلول شهر رمضان، فيما حدد موعد فتح نظام الكودات لتعيين المشمولين بالمرحلة الثالثة، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور سعد اللامي: إن المتبقين من المرحلة الثانية للتوظيف يبلغ عددهم 5903 من الأوائل وحملة الشهادات العليا، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأشار إلى "اكتمال جميع بياناتهم وتدقيقها من قبل الجهات المعنية، فيما سيشرع المجلس بتوظيفهم خلال الأيام القليلة المقبلة وتوزيعهم بين 55 مؤسسة حكومية بحسب الاحتياج". كما أوضح اللامي أن "عملية توزيعهم ستجري على طريقتين، الأولى هي التوزيع الحاكم الذي تتساوى فيه الدرجات مع التخصصات، والأخرى القرعة الإلكترونية التي يتم اتباعها عندما تطلب أكثر من جهة الاختصاص نفسه، أو إذا كانت التخصصات مكررة والدرجات محدودة".

وبيّن ان "المجلس سيعمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، على مخاطبة رئاسة ومجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على فتح منظومة الكودات لبدء المرحلة الثالثة من التوظيف المتضمنة 8 آلاف درجة".

كذلك أوضح أن "هناك صعوبات واجهها المجلس سابقاً تمثلت بأن هناك تخصصات تم توزيعها، إلا أنها رفضت من قبل الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي دعا المجلس لمخاطبة الوزارات "كافة لتوفير احتياجاتها.