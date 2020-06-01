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رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات : : لا حلول للانترنت وسرعته قبل السماح بتحرير البنى التحتية وترك الاحتكار


أكد رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أشرف الدهان، الاثنين، أن لا حلول لمشكلة الانترنت وسرعته في العراق قبل السماح بـ"تحرير البنى التحتية وترك الاحتكار".

وقال الدهان في حديث صحفي إن "أي تخفيض بخصوص سعات الانترنت لن يكون له انعكاسات على جودة الخدمة بسبب ارتفاع أسعار الانترنت في العراق قياساً مع دول العالم وبعض دول الجوار وبحسب دراسات عالمية".

وأوضح، أن "سعر حزم معينة في العراق تصل أسعارها إلى 7 أضعاف سعرها في بلدان مجاورة وثلاثة أضعاف السعر في كردستان، وأن التخفيض المعلن عنه سابقاً أبقى الأسعار في أعلى مستوياتها القياسية حيث يجب أن تقوم الوزارة بتخفيض يصل إلى 80% من الأسعار الحالية

وأشار الدهان، إلى أن "دراسات عالمية فنية وتجارية أعدتها شركة NERA Economic Consulting Oliver Wyman analysis، أظهرت الأسعار المرتفعة للانترنت في العراق".

وتابع، أن "المطالبة بإعادة النظر بشكل جدي سيكون له أثر كبير ومهم في تطوير البلد اقتصادياً وجعله وجهة جاذبة للاستثمار، كما أن هذا الإجراء سيقلل من الجدوى الاقتصادية لتهريب السعات مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات للدولة حيث أن الأسعار المرتفعة كانت سبباً في زيادة نسبة تهريب السعات إلى اكثر من 75% وبحسب تقارير هيئة المستشارين".

ودعا رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، الإدارة الحالية في وزارة الاتصالات، إلى أن "تعمل جاهدة في إيجاد حلول عاجلة"، مشيراً إلى أن "الخطط القديمة لن تجدي نفعاً حيث أن المشكلة فنية تجارية تسويقية".

 

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