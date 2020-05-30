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مصدر: الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لمضايقة من أفراد في جهاز المخابرات


أفاد مصدر بجهاز المخابرات الوطني، السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لـ"مضايقة" من أفراد في الجهاز.

وقال المصدر  إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امر بالتحقيق في شكوى احد الاطباء في مركز الشفاء التخصصي عن تعرضه الى مضايقة من قبل افراد بجهاز المخابرات الوطني".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "التحقيق سيشمل استخراج المادة الفلمية لكاميرات التصوير، بالاضافة الى شهادة الشهود".

وتابع أن "عقوبات مشددة تنتظر المقصرين"، مؤكداً ان "جهاز المخابرات الوطني لن يسمح باهانة اي مواطن عراقي".

وكان احد اطباء مدينة الطب قد نشر فيديو قال فيه انه تعرض للاهانة على يد مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات حينما ركنوا سيارتهم بالقرب من ردهة الحميات واستنكر هذا الطبيب ما قام به هؤلاء من اساليب تذكر بما كان يقوم به جلاوزة النظام الصدامي المقبور 

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مصدر: الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لمضايقة من أفراد في جهاز المخابرات
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