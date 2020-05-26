قناة الحرة الامريكية تصف الصحفي الشهيد احمد المهنا بان ولاءه ليس للعراق والمرصد الصحفي يستنكر هذا الوصف المشين

نشرت قناة الحرة الامريكية ريبوتاج عن الصحفي الشهيد احمد المهنا تحدثت فيه عن ان الشهيد كان ولائه لغير العراق وقد اثار هذا الريبوتاج غضب الاسرة الصحفية في العراق مستنكرين هذا الوصف المشين

وقد اصدر المرصد العراقي بيانا دان فيه هذا التجاوز على الصحفي الشهيد مطلبين القناة الامريكية بالاعتذار

وعبر عن رفضه التام لأي تصنيف للصحفيين العراقيين في خانة الولاء والتبعية لأية دولة كانت، مطالبة قناة الحرة الأميركية بالإعتذار لأسرة الصحفي الشهيد أحمد المهنا.

ودعا المرصد في بيان إدارة قناة الحرة الأميركية الى “الإعتذار عن الروبورتاج الذي بثته مؤخرا، وأساء الى المصور الصحفي الشهيد أحمد المهنا الذي استشهد ظلما مساء الجمعة 6 ديسمبر 2019 اثناء تغطيته للتظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد”.

وأكد المرصد، ”رفض تصنيف الصحفيين، وتحميلهم وزر ماتقوم ببثه قنوات فضائية، ووسائل إعلام يعملون لحسابها في داخل العراق، وإن الصحفيين جميعهم عراقيون وطنيون، وليسوا بحاجة الى شهادة من أحد وبالتالي فإن المرصد يرفض قيام بعض الجهات بوصمهم بالعمالة لأمريكا، أو لغيرها. سواء من الذين دعموا التظاهرات، أو شاركوا فيها، والذين قضوا أثناء التغطية الصحفية خلال الفترة الماضية”.

ودعا المرصد وسائل الإعلام والجهات الداعمة لمؤسسات صحفية الى “تحييد الصحفيين، وإحترام مهنيتهم، وعدم المساس بهم، أو التشكيك بولائهم وإخلاصهم للوطن وللشعب، كما عبر عن تضامنه مع أسرة المهنا، وتفهمه لرغبتها في تقديم شكوى أمام المحاكم ضد القناة”.

ولفت بيان المرصد إلى أن “المصور الصحفي أحمد جاسم المهنا الذي ولد في اذار 1995 يعد من أشجع المصورين الحربيين، وكان تعرض لإصابات عدة أثناء مرافقته القوات الأمنية في مواجهة تنظيم داعش، وقد تلقى طعنه غادرة في رقبته، وإطلاقة نارية في الظهر أثناء تغطية التظاهرات نهاية العام الماضي”.