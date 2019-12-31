الشيخ جلال الدين الصغير : على القوى السياسية في البرلمان اعادة النظر في الاتفاقية مع امريكا

قال الشيخ جلال الدين الصغير ان الشهداء وهذا الشعب لا يحتاج من القوى السياسية كلمات الادانةً والشجب والاستنكار وانما على هذه القوى تحويل وجودها في مجلس النواب الى مشروع لاعادة النظر في الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا بعد اختراقها الواضح من قبل الامريكيين، واستباحتهم للسيادة العراقية واراقتهم للدم العراقي المعصوم،

واضاف سماحته لعدد من وسائل الاعلام في حديث وعلى هذه القوى ان تتخذ الاجراءات الكفيلة لتعزيز امن قوانا الامنية الباسلة وتحصينها بالوسائل التي من شانها ان تردع العدوان وتصون امن العباد والبلاد، بما فيها وسائل الدفاع الجوي والرصد والمراقبة الجويين.